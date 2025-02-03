Трамп припиняє фінансування Південної Африки — він каже, що там масово порушують права людини

Президент США Дональд Трамп заявив, що ставить на паузу фінансування Південно-Африканської Республіки (ПАР) через нещодавно ухвалений закон про експропріацію.

Про це повідомляє Reuters.

«Південна Африка конфіскує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні медіа не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх. Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиню будь-яке майбутнє фінансування Південної Африки, поки не буде завершено повне розслідування цієї ситуації», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За останніми даними американського уряду, у 2023 році Вашингтон зобов’язався виділити майже $440 мільйонів допомоги африканській країні.

У січні президент ПАР Сиріл Рамафоса підписав закон, який полегшує державі експропріацію землі в суспільних інтересах. Це має на меті подолати расову нерівність у володінні територією — проблема досі актуальна після падіння апартеїду в 1994 році.

Того ж місяця Рамафоса заявив, що не переймається відносинами з Трампом. Він сказав, що розмовляв з американським лідером після його перемоги на виборах та «з нетерпінням чекає на співпрацю з його адміністрацією».

«Ми віримо, що радники президента Трампа скористаються періодом розслідування, щоб зрозуміти на глибокому рівні політику Південної Африки в межах конституційної демократії. Може з’ясуватися, що наш закон про експропріацію не є винятковим, оскільки багато країн мають подібне законодавство», — відповіли президенту США у Міністерстві закордонних справ ПАР.

Під час першої каденції Дональд Трамп обіцяв розслідувати недоведені масові вбивства білих фермерів у Південній Африці та нібито насильницьке захоплення землі. Преторія тоді заявила, що Трамп дезінформований. Невідомо, чи займалася його адміністрація цим питанням.

Мільярдер та союзник Трампа Ілон Маск народився в ПАР. У 2023 році він зреагував на відео у мережі X, де ультраліва південноафриканська політична партія співає стару пісню проти апартеїду “Kill the Boer”. Маск заявив про «відкриті заклики до геноциду білих людей у Південній Африці».