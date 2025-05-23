Країни G7 не повернуть Росії її заморожені активи, допоки вона не відшкодує збитки Україні

Міністри фінансів і очільники центральних банків країн «Великої сімки» (G7) після зустрічі в Канаді опублікували спільну заяву, у якій наголосили: заморожені російські активи залишаться такими, допоки Росія не припинить війну і не виплатить репарації Україні.

Про це повідомила пресслужба канадського головування в G7.

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«Ми підтверджуємо, що відповідно до наших відповідних правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію та не сплатить за шкоду, завдану нею Україні», — йдеться в документі.

Країни G7 підтвердили, що й надалі підтримують Україну — її право на свободу, незалежність і захист своїх кордонів, а також прагнення до справедливого і стійкого миру.

Також вони підтримують спроби домовитися про припинення вогню, але якщо домовленості не буде, то розглянуть, зокрема, посилення тиску на Росію через нові санкції.

За підрахунками Світового банку, відновлення України може обійтись у понад $500 мільярдів упродовж наступних десяти років. І роль бізнесу в ньому ключова. Тому G7 працює над зміцненням довіри до українського ринку, щоб заохочувати інвесторів виходити на нього.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.