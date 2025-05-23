США введуть санкції проти Судану — його армія використала хімічну зброю

У Державному департаменті США заявили, що запровадять санкції проти Судану за те, що суданський уряд використав хімічну зброю під час зіткнень армії з воєнізованими «Силами швидкого реагування Судану» (RSF).

Про це повідомляє Reuters.

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Санкції передбачатимуть обмеження на експорт США та кредити від уряду США. Вони можуть набути чинності 6 червня, коли про це оголосить Конгрес.

«Сполучені Штати закликають уряд Судану припинити будь-яке використання хімічної зброї та виконати свої зобовʼязання за Конвенцією про заборону хімічної зброї», — заявила речниця відомства Теммі Брюс.

Раніше газета The New York Times писала, що суданська армія щонайменше двічі застосовувала хімічну зброю під час боїв з RSF. У хімічній зброї був, імовірно, газоподібний хлор, який здатен завдати довготривалої шкоди людям.

У заяві Держдепартаменту США не уточнюють, яку саме хімічну зброю застосовували в Судані.

Що передувало

15 квітня 2023 року між суданською регулярною армією (SAF), яку очолює Абдель Фаттах аль Бурхан, що де-факто є президентом країни, і «Силами швидкого реагування Судану» (RSF) почалися бої. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити у країні демократію. Десятки тисяч людей загинули, майже 13 мільйонів стали переселенцями.

У Судані це була третя спроба військового перевороту за останні 5 років. Унаслідок заколотів у 2019 і 2021 роках від влади усунули президента Омара аль Башира, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада. Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.

RSF співпрацює з російською «ПВК Вагнера». Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота. Західні медіа писали, що така співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку РФ, необхідні для війни в Україні.

Українські спецпризначенці проводили операції в Судані проти російської «ПВК Вагнера» та їхніх місцевих союзників із «Сил швидкого реагування» (RSF).