США офіційно прийняли літак, подарований Трампу Катаром. Трамп називав його «летючим палацом»

Пентагон офіційно прийняв у дар від Катару розкішний авіалайнер вартістю $400 мільйонів, який слугуватиме як новий Air Force One — тобто літак президента США.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Міністр оборони прийняв Boeing 747 від Катару відповідно до всіх федеральних норм і правил», — заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Повітряні сили США повідомили, що готуються укласти контракт на модернізацію літака, щоб він міг виконувати функції Air Force One. Подробиці не розкривають, оскільки інформація про літак є засекреченою.

Представники Білого дому сподіваються, що розкішно обладнаний Boeing 747-8 буде готовий до використання як Air Force One вже до кінця року.

Однак, за словами галузевих експертів, представників оборонного відомства та колишніх військових, досягти таких термінів майже неможливо, якщо Трамп не погодиться відмовитися від багатьох характерних для Air Force One функцій.

Рішення прийняти подарований комерційний літак викликало запитання щодо безпеки та законності, адже американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав.

Трамп раніше висловлював розчарування через затримки в будівництві двох нових літаків Air Force One, які мають замінити чинний літак, виготовлений ще у 1990 році — останній раз, коли Boeing випускав найсучаснішу версію президентського борту.

Повітряні сили США традиційно використовують модифіковані літаки вітчизняного виробництва як президентський літак і символ Сполучених Штатів.