ABC: Трамп готовий прийняти «летючий палац» як подарунок від Катару

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийме в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747-8, який, найімовірніше, стане найрозкішнішим подарунком, що іноземний уряд зробив Сполученим Штатам.

Про це пише американське медіа ABC News з посиланням на джерела.

Подарунок від Катару Дональд Трамп використовуватиме як новий Air Force One до завершення його другого президентського терміну. Потім літак передадуть фонду президентської бібліотеки Трампа.

Очікується, що офіційно про подарунок оголосять наступного тижня, коли Трамп відвідає Катар у межах свого першого закордонного візиту. Також американський лідер завітає до Саудівської Аравії, Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Дональд Трамп оглядав Boeing 747-8, який називають «летючим палацом» через надзвичайну розкіш усередині, в аеропорту Вест-Палм-Біч у лютому.

Такий безпрецедентний подарок може викликати питання про його законність, адже американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав.

Джерела ABC News зазначають, що юристи Білого дому та Міністерства юстиції уже підготували правовий висновок для міністра оборони Піта Гегсета, у якому стверджують, що в Міноборони є право прийняти цей літак як подарунок і передати його фонду президентської бібліотеки Трампа після завершення його президентства без порушень законів про хабарництво чи заборони на отримання подарунків від іноземних держав.

Генеральна прокурорка Пем Бонді й головний юрисконсульт Білого дому Девід Варрінгтон вважають це юридично допустимим, якщо літак передадуть до 1 січня 2029 року.

Спочатку Boeing 747-8 отримають Військово-повітряні сили США, які модифікують його до військових стандартів для перевезення президента США. Потім, не пізніше 1 січня 2029 року, літак передадуть фонду президентської бібліотеки Трампа. Усі витрати покриватиме ВПС США.

Авіаексперти оцінюють вартість літака приблизно в $400 мільйонів (без урахування додаткового обладнання для безпеки та зв’язку).