«Захопити командира, решту вбити». CNN отримало перехоплення росіян, яке збігається з відео з розстрілом українських полонених

CNN отримало перехоплення розмови росіян, де лунає фраза «захопити командира, решту вбити». Запис збігається за часом із відео з дрона, на якому видно, як російські військові розстрілюють українських військовополонених. Це сталося в листопаді 2023 року в Запорізькій області.

Відео з дрона збігається із супутниковими знімками села Новодарівка — це підтвердила аналітична організація Center for Information Resilience. На відео — шестеро українських військових лежать обличчям до землі, щонайменше двох розстрілюють упритул, ще одного ведуть геть. В Україні розслідують цей випадок. За словами джерела CNN, ці радіоперехоплення теж вивчають у межах розслідування.

За даними СБУ, у цьому випадку йдеться про російських військових «Шторму» з 394 мотострілецького полку 5 армії. СБУ пов’язує цю ж частину і з іншим убивством у тому ж районі — обезголовленням українського військового. Кільком російським командирам, причетним до цього, вже заочно оголосили підозру.

У перехопленнях чути, як неназваний російський командир дає наказ:

– Дізнайся, хто командир. Командира в полон, інших убити.

Через 4 хвилини він повторює:

– Зробіть це. Командира візьміть, решту — на х*й!

– Командира — забирайте, решту — геть!

Один із російських бійців з позивним «Арта» каже, що командира не знайшли, є лише «старший».

Дрон зняв момент, коли російський солдат у масці підходить до полонених. Один з українців, імовірно командир, піднімає руки. Іншого розстрілюють пострілом у голову.

Командир у рації питає:

– Упакували їх? Арта, прийом, я — Білий.

– Інших прибрали на х*й.

Після цього дрон зняв, як одного полоненого (ймовірно, командира) забрали. Потім командир наказує відступати.

Представник ООН та західна розвідка підтвердили CNN, що запис розмови та відео відповідають іншим задокументованим випадкам страт українських полонених.

Спецдоповідач ООН з питань позасудових страт Морріс Тідболл-Бінц зазначив: аудіо і відео вказують на те, що росіяни вбили солдатів, які вже здалися. Такі дії — грубе порушення міжнародного права, і, на його думку, подібне могло відбутися лише за згодою найвищого керівництва Росії.

Юрій Бєлоусов з Офісу генпрокурора також каже, що це може бути наслідком усних наказів найвищого російського керівництва, зокрема Путіна. У березні той заявив, що українських полонених у Курській області слід вважати терористами. А це, за словами Бєлоусова, «у перекладі з путінської означає — страчувати».

Богдан Охріменко з Координаційного штабу з поводження з полоненими додає: росіяни можуть просто не хотіти морочитися з полоненими, бо це ускладнює логістику. Тому приймають «просте рішення» — страчувати.