Привласнення землі під Києвом на 1,8 млрд грн. З Німеччини екстрадували ексчиновницю Держгеокадастру

В Україну екстрадували одну з учасників організованої групи, яка заволоділа землею під Києвом площею понад 1 200 га на суму понад 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Йдеться про ексначальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області. З 5 березня 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку. НАБУ не називає її імені, але за словами джерел «Бабеля» мова про Людмилу Приходько.

У березні 2025 року її затримали на території ФРН та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець-Корчова».

Її доставили до суду, де вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Про яку справу мова

У серпні 2023 року правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 млрд грн. До складу групи входило пʼять людей, серед яких:

колишній заступник керівника ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою» — організатор схеми;

двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області — виконавці злочину;

двоє фізичних осіб, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру — пособники злочину.

За даними слідства, у 2018—2019 роках організатор розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області. Для цього він залучив інших співучасників, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки.

Правоохоронці встановили два епізоди злочинної діяльності — заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу міста Києва.