На Білоцерківській ТЕЦ виникла пожежа — загинули дві людини

На Білоцерківській ТЕЦ виникла пожежа. Тіла двох загиблих знайшли при ліквідації полумʼя. Наразі зʼясовують обставини.

Про це «Бабелю» повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.

У Білоцерківській міській територіальній громаді повідомляли, що 21 травня о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу. За інформацією речниці ДСНС Київщини, попередньо, пожежа виникла на недіючій градирні Білоцерківської теплової електростанції.

Білоцерківська територіальна громада.

Зараз вогонь локалізували на 960 м². До ліквідації залучили 7 одиниць техніки та 32 рятувальників.