Двопартійна група сенаторів США закликає повернути викрадених Росією українських дітей ще до мирної угоди

Республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар очолили двопартійну групу сенаторів, які внесли резолюцію із закликом повернути викрадених Росією українських дітей ще до мирної угоди.

Про це йдеться у пресрелізі.

У резолюції засуджують те, що росіяни викрадають і насильницьки переміщують українських дітей, а також наголошують на тому, що повномасштабна війна РФ проти України «дедалі більше наражає дітей на торгівлю людьми й експлуатацію, дитячу працю, сексуальне насильство, голод, поранення, травми та смерть».

«Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та зрусифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність і спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні», — заявив Чак Грасслі.

Його позицію підтримала Емі Клобучар і додала, що «ми не можемо прийняти світ, де дітей викрадають під час війни та використовують як форму захоплення заручників для переговорів».

Ініціативу підтримали інші сенатори та релігійні організації. Резолюція зʼявилася після заклику сорока релігійних лідерів до президента США Дональда Трампа повернути депортованих дітей.