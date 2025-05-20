Керівниця CBS News Венді Макмегон пішла з посади — канал саме намагається врегулювати позов від Трампа

Президентка та гендиректорка американського телеканалу CBS News Венді Макмахон повідомила працівникам, що залишає свою посаду. У службовій записці вона зазначила, що має розбіжності з компанією щодо подальшого курсу розвитку.

Про це пише Reuters.

«Останні кілька місяців були непростими. Стало очевидно, що компанія і я не згодні в баченні подальшого шляху. Настав час рухатися далі — і мені, і організації», — написала вона.

Макмахон обіймала посаду президентки та CEO CBS News and Stations і CBS Media Ventures із 2023 року.

Її звільнення відбулося на тлі багатомісячної судової тяганини з президентом США Дональдом Трампом. У жовтні 2024 року Трамп подав позов на $10 мільярдів, звинувативши CBS у маніпулятивному монтажі інтерв’ю програми «60 хвилин» з його опоненткою Камалою Гарріс, щоб, за словами Трампа, «схилити шальки терезів на користь Демократичної партії» напередодні листопадових виборів. У лютому він підвищив суму позову до $20 мільярдів.

У позові стверджується, що CBS випустила дві версії інтерв’ю з Гарріс, в яких вона нібито по-різному відповідає на те саме запитання щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. CBS назвала позов «абсолютно безпідставним» і подала клопотання про його відхилення.

Білл Оуенс , давній виконавчий продюсер програми «60 хвилин», минулого місяця заявив, що йде у відставку через побоювання щодо редакційної незалежності. Невдовзі після відставки Оуенса кореспондент програми «60 хвилин» Скотт Пеллі заявив в ефірі, що «Paramount почала контролювати наш контент по-новому», а Оуенс відчув, що «втратив незалежність, якої вимагає чесна журналістика».

Під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп погрожував анулювати ліцензію на мовлення CBS у разі обрання.