У 2022 виготовляв зброю для оборони свого села від РФ, а потім відмовився її здати — суд виніс вирок жителю Сумщини

Тростянецький районний суд виніс вироку Віталію Куколю, який на початку повномасштабного вторгнення Росії власноруч виготовляв зброю для захисту свого села в Сумській області. Чоловіка частково визнали винним — його засудили за зберігання зброї та пороху після деокупації та виправдали за виготовлення зброї під час окупації Тростянця.

Вирок суду передає «Суспільне. Суми».

Доповнено. У прокуратурі Сумщині уточнили, що чоловік отримав вирок, бо відмовився здавати зброю після деокупації Сумщини. Там кажуть, що до цього суду чоловіка 6 разів засуджували, зокрема й за незаконне зберігання боєприпасів і наркотиків.

Зброю він виготовляв у себе в дома, при обшуках правоохоронці вилучили рушницю, два пістолети та 1,25 кілограма пороху.

«[...] добровільно видавати він її не бажає, прикриваючись необхідністю захисту від ворога», — кажуть у прокуратурі.

Суд засудив Віталія до позбавлення волі на три роки, проте звільнив від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік. У цей час на чоловіка покладуть обовʼязки, які передбачає стаття 76 Кримінального кодексу України. Зокрема, Віталій буде зобовʼязаний періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, навчання тощо.

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Одним з доказів у суді використали сюжет «Суспільне. Суми» від листопада 2023 року, де Куколь розповів, як замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, виводив людей з окупації та співпрацював з 93 бригадою «Холодний Яр».

Прокурор Дмитро Заяц під час судових засідань зазначав, що Куколь знав про незаконність зберігання зброї, бо раніше був судимий, зокрема за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю».

Ще в червні минулого року Куколь провини не визнавав і казав, що після закінчення війни хотів передати саморобну зброю в музей, а робив її для захисту села й односельчан. Зараз він планує подавати апеляцію.

«Я чекав, що суд у нас таки став судом. Частково. Річ у тім, що я не зміг доказати свою невинуватість. За мене свідки свідчили, а прокурор перекрутив проти мене. Це що? Це злочинна упередженість, і я це доведу. Якщо знадобиться, у Міжнародний суд з прав людини звернуся. Остання інстанція, куди я звертатимуся. Апеляцію обовʼязково подаватиму. Я пройду всі інстанції, я своє життя покладу на те, щоб і цю нечисть із Тростянця вигнати», — каже чоловік.