На Сумщині судять чоловіка за виготовлення зброї на початку великої війни. Омбудсман відреагував

У Тростянецькому суді на Сумщині судять мешканця села Камʼянка Віталія Куколя — йому закидають незаконне виготовлення вогнепальної зброї та її зберігання. Це відбувалося на початку повномасштабного вторгнення Росії, передає «Суспільне. Суми».

Як ідеться в сюжеті, чоловік робив зброю для самозахисту, бо збирався захищати рідне село від російських окупантів. У листопаді минулого року «Суспільне. Суми» вже робило сюжет про Куколя, який розповів, як замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, виводив людей з окупації та співпрацював з 93 бригадою «Холодний Яр».

Нині ж йому інкримінують статтю «Незаконне поводження зі зброєю», якщо його провину доведуть, то Куколю загрожує до семи років увʼязнення. Чоловік провини не визнає. Каже, що після закінчення війни хотів передати саморобну зброю в музей, а робив її для захисту села і односельчан.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент і заявив, що Віталій Куколь сумлінно виконував свій обовʼязок громадянина Україна, а натомість опинився на лаві підсудних. Він навів статтю 17 Конституції України, яка говорить: «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу».

«Беру цю справу на особистий контроль і буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд і справедливість мають перемогти!» — наголосив омбудсман.

Наступне судове засідання у справі Куколя відбудеться 22 серпня. До цього часу вивчатимуть докази.