Сили ППО впродовж ночі знешкодили 93 російські дрони

У ніч проти 20 травня Сили ППО знешкодили 93 російські дрони в небі над Україною. Українські військові збили 35 БпЛА і ще 58 подавили засобами РЕБ.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Усього Росія запустила по Україні 108 безпілотників — як ударних типу Shahed, так і імітаторів різних типів, із напрямків Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни.

Через російську повітряну атаку постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.