Ветеран ЗСУ та продюсер Яценко отримав престижну нагороду в Каннах. Серед її лауреатів — Ален Делон та Леонардо ді Капріо

Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав престижну французьку нагороду на Каннському кінофестивалі.

Про це повідомив Український інститут, який представляє українську культуру у світі.

Йдеться про Орден Мистецтв та Літератури — одну з найвищих нагород у галузі культури, яку присуджує Міністерство культури Франції. Нагорода вручається за особливі заслуги у сфері культури та за внесок у поширення мистецтва й літератури у Франції та світі.

В різні роки цю нагороду отримували Жан-Поль Бельмондо, Рей Бредбері, Ален Делон, Шон Коннері, Леонардо ді Капріо, Брюс Вілліс.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Володимир Яценко — один з ключових українських продюсерів, відомий за фільмами «Ти — космос», «Дике поле», «Додому», «Атлантида», «Люксембург, Люксембург» та іншими.