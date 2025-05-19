Ветеран ЗСУ та продюсер Яценко отримав престижну нагороду в Каннах. Серед її лауреатів — Ален Делон та Леонардо ді Капріо

Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав престижну французьку нагороду на Каннському кінофестивалі.
Про це повідомив Український інститут, який представляє українську культуру у світі.
Йдеться про Орден Мистецтв та Літератури — одну з найвищих нагород у галузі культури, яку присуджує Міністерство культури Франції. Нагорода вручається за особливі заслуги у сфері культури та за внесок у поширення мистецтва й літератури у Франції та світі.
В різні роки цю нагороду отримували Жан-Поль Бельмондо, Рей Бредбері, Ален Делон, Шон Коннері, Леонардо ді Капріо, Брюс Вілліс.
Володимир Яценко — один з ключових українських продюсерів, відомий за фільмами «Ти — космос», «Дике поле», «Додому», «Атлантида», «Люксембург, Люксембург» та іншими.
- 78-й Каннський кінофестиваль стартував 13 травня. На його початку показали фільми «Зеленський», «Наша війна» і «2 000 метрів до Андріївки». На церемонії відкриття Каннського кінофестивалю американський актор і режисер Роберт де Ніро отримав «Золоту пальмову гілку» за життєві досягнення.