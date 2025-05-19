Фінляндія надасть Україні боєприпаси на €90 млн — їх куплять за прибутки від заморожених активів РФ

Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за кошти від заморожених російських активів. Країна вже уклала угоду з Європейською комісією про постачання Україні важких боєприпасів на €90 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Посередником виступатиме Європейський фонд миру (EPF). Саме туди спершу направлятимуть кошти — доходи від заморожених активів РФ. Боєприпаси купуватимуть у фінських постачальників.

«Підтримка України з боку Фінляндії є непохитною і сильною навіть в інших аспектах. Цей новий пакет, поряд з нашою національною програмою підтримки на суму €660 мільйонів, зміцнить зв’язки між фінською промисловістю та підтримкою України з боку Фінляндії. Це чудовий приклад можливостей фінської оборонної промисловості, і він показує, що наші інвестиції у виробничі потужності боєприпасів окупаються», — сказав міністр оборони Фінляндії Хаккянен.

Деталей про те, що саме, як і коли постачатимуть, не розголошують.