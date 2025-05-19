У Португалії втретє за три роки провели дострокові вибори — країна знову, імовірно, отримає уряд меншості

У Португалії 18 травня відбулися дострокові парламентські вибори — перемогла правоцентристська партія «Демократичний альянс» (AD). Проте партія знову не отримала більшості й не зможе самостійно формувати уряд у країні.

Про це повідомляють Reuters і португальський мовник RTP.

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У Португалії відбулися дострокові парламентські вибори — вже треті за таку ж кількість років. Їх призначили після того, як прем’єр Луїш Монтенегру в березні цього року не отримав вотуму довіри через скандал, пов’язаний із бізнесом його родини.

На нових дострокових парламентських виборах його партія AD з понад 32% голосів отримала 89 місць у парламенті з 230, що на 9 більше, ніж на попередніх виборах минулого року.

Яка партія посіла друге місце на виборах, наразі точно не відомо. За нього змагаються Соціалістична партія та ультраправа партія Chega — це зʼясують після того, як підрахують результати з-за кордону. Якщо ультраправі посядуть друге місце — це буде перший за майже 40 років випадок, коли соціалісти не потраплять до двійки лідерів.

Зараз ультраправа партія Chega здобула 58 місць, що на вісім більше, ніж на попередніх виборах.

Соціалісти хоч і набрали майже на 50 тисяч голосів більше, ніж Chega, проте втратили 58 місць у парламенті. Раніше в них було 78, а після виборів залишилось лише 20. Це стало серйозним ударом по партії, яка традиційно була однією з двох головних політичних сил у Португалії. Їхній лідер Педру Нуну Сантуш оголосив про свою відставку.

Лідер AD Монтенегру вже заявив, що не буде укладати будь-які угоди з Chega, тож йому доведеться або знайти іншу форму підтримки, або знову керувати урядом меншості, як це було після виборів у 2024 році. Політологи кажуть, що двопартійна система в країні завершується.