FT: Канцлер Німеччини спробував залагодити дипломатичний конфлікт Риму й Парижу, який виник через підтримку України

Німецький канцлер Фрідріх Мерц намагається знизити напругу в дипломатичному конфлікті між Римом і Парижем — премʼєрка Італії Джорджа Мелоні невдоволена тим, що не брала участі в контактах європейських лідерів з Білим домом стосовно України.

Про це пише Financial Times.

Напруга між двома столицями зросла 16 травня, коли президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Джорджа Мелоні поширює неправдиву інформацію про те, що її не запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і на спільний дзвінок із президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії.

Італійська премʼєрка заявила, що її не запросили через відмову відправити італійських військових до України в межах «коаліції охочих». Тоді Емманюель Макрон заперечив, що питання відправки європейських військ в Україну взагалі обговорювалося в Тирані чи раніше в Києві, де він зустрічався з Мерцом, британським премʼєром Кіром Стармером і польським премʼєром Дональдом Туском, але без Мелоні.

«Йшлося про припинення вогню, а не про війська — не варто поширювати дезінформацію. Цього й так достатньо йде з Росії», — сказав він.

Фрідріх Мерц зустрівся з Джорджою Мелоні напередодні недільної інавгурації Папи Льва XIV і спробував залагодити суперечку. Канцлер казав, що з вони з Мелоні домовилися: Італія повинна брати участь у всіх європейських мирних ініціативах стосовно України.

Під час спільної пресконференції Джорджа Мелоні закликала до єдності й відмови від «егоїзму», наголосивши на важливості «єдності Заходу». У промові вона не раз наголошувала на необхідності «справедливого миру», який не стане капітуляцією для Києва, і назвала переговори в Стамбулі «обережним першим кроком» до мирного процесу.

В Італії премʼєрку критикували за те, що вона не взяла участі в «європейському квартеті», який просуває інтереси України перед Трампом, мовляв, вона самоізолює Італію від важливих міжнародних рішень.

Її звинуватили в приховуванні справжніх причин своєї відсутності, дехто припускав, що вона дозволила особистій антипатії до Макрона вплинути на її рішення. Особисті суперечки між лідерами Франції та Італії спалахували з моменту приходу Мелоні до влади наприкінці 2022 року, зокрема, коли Макрон не запросив її на приватну вечерю із Зеленським на початку 2023 року.

Також у Мелоні були напружені стосунки з попередником Мерца, Олафом Шольцом, який критикував премʼєрку за жорстку міграційну політику. Зараз партія Мерца дотримується жорсткого підходу до міграції, і тому новий канцлер намагається побудувати більш приязні стосунки з італійкою.