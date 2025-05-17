У Фінляндії зіткнулися два цивільні гелікоптери — у них було 5 людей

Поблизу громади Еура на заході Фінляндії в повітрі зіткнулися два цивільні гелікоптери.

Про це повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Обидва гелікоптери летіли з Таллінна до летовища Пійкаярві в місті Кокемякі.

За даними поліції, в обох гелікоптерах було загалом п’ятеро людей: двоє — в одному, троє — в іншому. Особи пілотів уже встановили, тоді як особи пасажирів ще з’ясовуються. За даними місцевих медіа, на борту перебували естонські бізнесмени.

В авіаційному клубі міста Порі розповіли, що пасажири гелікоптерів були запрошеними гостями події у Кокемякі, куди загалом мали прибути 50 учасників.

Вдень рятувальники знайшли в лісі обидва гелікоптери, що впали. Однак рятувальна служба відмовилася коментувати можливу кількість жертв або причини катастрофи.