NBC: Трамп хоче переселити мільйон палестинців із сектора Гази у Лівію. У Адміністрації президента США заперечують такі плани

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над тим, щоб на постійно переселити до 1 мільйона палестинців із сектора Гази до Лівії. Американці цей план розглядають настільки серйозно, що вже обговорили його з лівійським керівництвом.

Про це пише NBC News із посиланням на пʼятьох людей, які обізнані з цією ініціативою. Водночас у Адміністрації президента США заперечують такі плани.

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В обмін на переселення палестинців адміністрація Трампа потенційно може виділити Лівії мільярди доларів, які США заморозили понад десять років тому. Проте остаточної угоди наразі немає.

Адміністрація Трампа працює над планом переселення палестинців до Лівії на тлі напруження у відносинах між Трампом і Нетаньягу, частково через новий військовий наступ Ізраїлю в Газі. Ізраїль проінформували про ці плани Трампа.

Державний департамент і Рада національної безпеки США не відповіли на запити про коментарі до публікації матеріалу. Проте після публікації речник сказав, що «ці повідомлення не відповідають дійсності».

«Ситуація на місцях є неприйнятною для такого плану. Такий план не обговорювався і не має сенсу», — заявив він.

Високопоставлений чиновник ХАМАС Басем Наїм заявив, що ХАМАС не знає про будь-які обговорення у контексті переміщення палестинців до Лівії.

«[Палестинці] — це виключно єдина сторона, яка має право вирішувати за палестинців, включаючи Газу та жителів Гази, що робити, а чого не робити», — сказав він.

Представник ХАМАС додав, що палестинці глибоко вкорінені у своїй батьківщині, дуже їй віддані та готові боротися до кінця і жертвувати всім, аби захистити свою землю, родини та майбутнє своїх дітей. Представники ізраїльського уряду відмовилися від коментарів.

Звʼязатися для коментарів з урядом Лівії не вдалося. Лівійська національна армія Хафтара не відповіла на запит про коментар.

Видання пише, що одна з ідей, яку обговорювали американські посадовці, це фінансові стимули для палестинців, щоб ті переїхали. Йдеться про безкоштовне житло і навіть стипендію.

Проте зараз невідомі точні деталі та подробиці плану, який обговорюють в адміністрації Трампа. NBC News зазначає, що такі наміри будуть дорогими і незрозуміло, як США хочуть оплачувати власну ж ініціативу.

Точне місце, куди з Гази палестинців будуть переселяти в Лівії, ще не визначили. Посадовці Адміністрації президента розглядають варіанти їхнього розміщення, і розглядаються всі можливі способи їх транспортування з Гази до Лівії — повітряним, наземним та морським шляхами. Усі варіанти будуть дороговартісними і складними.

Наприклад, найбільший у світі пасажирський літак — Airbus A380 — у максимальній комплектації може вмістити приблизно 850 пасажирів. Для перевезення 1 мільйона людей таким літаком знадобилося б близько 1 173 рейсів. Але в Газі немає діючого аеропорту, тому спершу людей потрібно було б наземним транспортом доставити до аеропорту в іншому регіоні. Якщо Ізраїль не дозволяє палестинцям перетинати свою територію, найближчий доступний аеропорт — у Каїрі, приблизно за 320 кілометрів від Гази.

Якщо перевозити людей лише наземним шляхом — наприклад, до міста Бенгазі в Лівії (другого за величиною після столиці Триполі, розташованого на сході країни), — довелося б подолати близько 2 100 кілометрів через територію Єгипту. При цьому звичайні автомобілі можуть перевозити небагато пасажирів, а навіть великі міжміські автобуси вміщують приблизно 55 осіб.

Ще один варіант — морське перевезення. Наприклад, деякі великі пороми, які США використовували для евакуації цивільних осіб через Середземне море під час громадянської війни в Лівії у 2011 році, можуть вмістити до 2 000 пасажирів. Але навіть за ідеальних умов — без потреби в дозаправленні й за сприятливої погоди — для перевезення одного мільйона людей із Гази до Бенгазі знадобилися б сотні рейсів, кожен з яких тривав би понад добу в один бік.

До того ж NBC News пише, що переселення до мільйона палестинців до Лівії може сильно ускладнити ситуацію в цій і без того нестабільній країні. За останніми відкритими даними ЦРУ, у Лівії зараз проживає приблизно 7,36 мільйона людей. Якщо туди переселити ще мільйон, це буде схоже на те, якби США, з їхнім великим населенням, прийняли близько 46 мільйонів нових людей.

За словами високопосадовця Адміністрації президента, колишнього американського чиновника та ще однієї людини, яка добре знає про ці плани, адміністрація Трампа розглядала кілька варіантів, куди можна переселити палестинців із Гази.

Серед можливих місць називали й Сирію — після того як у грудні там змінилася влада й було повалено Башара Асада.