Джерела «Бабеля»: Дрони СБУ вразили склади боєприпасів берегової оборони РФ у Криму. Є загиблі російські бійці

Дрони Служби безпеки України 16 травня вразили склади боєприпасів 126 бригади берегової оборони РФ біля Перевального в Криму.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в СБУ.

На атакованих складах були бокси для зберігання військової техніки, озброєння та пально-мастильних матеріалів. Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. Росіяни перекривали рух трасою Сімферополь — Алушта, яка проходить повз Перевальне.

«СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.