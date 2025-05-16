У США нападника на письменника Салмана Рушді засудили до 25 років

Чоловіка, який у 2022 році в Нью-Йорку напав з ножем на письменника Салмана Рушді, засудили до 25 років ув’язнення.

Про це повідомляє Associated Press.

Присяжні визнали 27-річного Хаді Матара винним у замаху на вбивство і нападі ще в лютому.

Салман Рушді не повернувся до суду в західному Нью-Йорку на оголошення вироку, однак подав заяву про вплив злочину. Під час судового процесу 77-річний письменник виступив головним свідком, розповівши, що в момент нападу вважав себе приреченим на смерть — нападник у масці понад десять разів ударив його ножем у голову та тулуб. Це сталося, щойно його почали представляти на сцені в Інституті Шатоква, де він мав говорити про безпеку письменників.

Перед винесенням вироку Матар підвівся і виголосив промову про свободу слова, в якій назвав Рушді лицеміром.

Матар отримав максимальний термін увʼязнення — 25 років за замах на вбивство Рушді та сім років за поранення чоловіка, який був разом з ним на сцені. Вироки мають відбуватися одночасно, оскільки обидві жертви отримали поранення під одного інциденту.

Що передувало

У 1988 році в Ірані заборонили книгу Салмана Рушді «Сатанинські вірші». Багато хто з мусульман вважає її богохульством. У 1989 році тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав указ, у якому закликав до смерті Рушді. В Ірані за вбивство письменника пропонують винагороду — $3,3 мільйона.

У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив винагороду за вбивство Рушді з $2,8 мільйона до $3,3 мільйона.

12 серпня 2022 року, коли Рушді читав лекцію в освітньому центрі Чаутоква у Нью-Йорку, на сцену піднявся чоловік і почав завдавати письменнику ударів кулаками та ножем. Нападника затримала поліція.

Літературний агент письменника Ендрю Вайлі заявив, що автор втратив одне око і можливість користуватися рукою. За його словами, Рушді отримав три серйозні поранення в шию та ще 15 поранень у груди та тулуб.

У жовтні 2022 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранської організації, яка обіцяла гроші за вбивство письменника Салмана Рушді.