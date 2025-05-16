Колишня пані посол США в Україні назвала причину відставки. Усе через політику Трампа

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку у квітні 2025 року через зовнішню політику американського президента Дональда Трампа.

Про це вона написала в колонці для Detroit Free Press.

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Брінк заявила, що останні три роки роботи в Україні були «найскладнішими» в її житті. Вона наголошує, що була віддана як підтримці України в умовах «жорстокої та неспровокованої агресії з боку Росії», так і Сполученим Штатам.

«Я поважаю право і відповідальність президента визначати зовнішню політику США — за наявності належних механізмів стримувань і противаг з боку Конгресу. Завдання Дипломатичної служби США — втілювати цю політику. Але, на жаль, з початком адміністрації Трампа політика почала полягати в тиску на жертву — Україну, а не на агресора — Росію», — заявила Бріджит Брінк.

За словами Брінк, вона пішла з посади через «моральний обовʼязок» і «неможливість добросовісно виконувати державну політику». І зазначила, що мир за будь-яку ціну — це не мир, а умиротворення агресора.

«Я не можу залишатись осторонь, коли країну захоплюють, демократію знищують, а дітей убивають безкарно. Я переконана, що єдиний шлях до захисту інтересів США — це захист демократій та протидія автократам», — наголосила колишня пані посол.

Окремо Брінк наголошує на масштабності російських злочинів в Україні. Дії Росії вона називає «чистим злом» — із початку повномасштабного вторгнення РФ скоїла понад 150 тисяч воєнних злочинів і викрала 20 000 дітей у їхніх родин. Брінк каже, що Європа не бачила такого масштабного акту насильства та жорстокості з часів Другої світової війни. І це причина, чому від дій США залежить так багато, вважає вона.

«Якщо ми дозволимо Путіну змінювати кордони силою, він не зупиниться на Україні. Він сам говорить, що його мета — відновити імперське минуле. А це не можливо без загрози нашим союзникам по НАТО», — наголосила Брінк.

А якщо Путін досягне успіху, каже вона, це подасть сигнал Китаю. Той дестабілізує безпековий баланс в Азії та в усьому світі, що стане безпосереднім викликом для безпеки, економіки та способу життя американців.

У кінці колонки Брінк підсумовує, що США мають демонструвати лідерство перед обличчям агресії, а не слабкість чи байдужість.

«Коли Америка не очолює вільний світ — під загрозою опиняється наш власний успіх як нації», — вважає вона.