Колишня пані посол США в Україні назвала причину відставки. Усе через політику Трампа

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку у квітні 2025 року через зовнішню політику американського президента Дональда Трампа.
Про це вона написала в колонці для Detroit Free Press.
Брінк заявила, що останні три роки роботи в Україні були «найскладнішими» в її житті. Вона наголошує, що була віддана як підтримці України в умовах «жорстокої та неспровокованої агресії з боку Росії», так і Сполученим Штатам.
«Я поважаю право і відповідальність президента визначати зовнішню політику США — за наявності належних механізмів стримувань і противаг з боку Конгресу. Завдання Дипломатичної служби США — втілювати цю політику. Але, на жаль, з початком адміністрації Трампа політика почала полягати в тиску на жертву — Україну, а не на агресора — Росію», — заявила Бріджит Брінк.
За словами Брінк, вона пішла з посади через «моральний обовʼязок» і «неможливість добросовісно виконувати державну політику». І зазначила, що мир за будь-яку ціну — це не мир, а умиротворення агресора.
«Я не можу залишатись осторонь, коли країну захоплюють, демократію знищують, а дітей убивають безкарно. Я переконана, що єдиний шлях до захисту інтересів США — це захист демократій та протидія автократам», — наголосила колишня пані посол.
Окремо Брінк наголошує на масштабності російських злочинів в Україні. Дії Росії вона називає «чистим злом» — із початку повномасштабного вторгнення РФ скоїла понад 150 тисяч воєнних злочинів і викрала 20 000 дітей у їхніх родин. Брінк каже, що Європа не бачила такого масштабного акту насильства та жорстокості з часів Другої світової війни. І це причина, чому від дій США залежить так багато, вважає вона.
«Якщо ми дозволимо Путіну змінювати кордони силою, він не зупиниться на Україні. Він сам говорить, що його мета — відновити імперське минуле. А це не можливо без загрози нашим союзникам по НАТО», — наголосила Брінк.
А якщо Путін досягне успіху, каже вона, це подасть сигнал Китаю. Той дестабілізує безпековий баланс в Азії та в усьому світі, що стане безпосереднім викликом для безпеки, економіки та способу життя американців.
У кінці колонки Брінк підсумовує, що США мають демонструвати лідерство перед обличчям агресії, а не слабкість чи байдужість.
«Коли Америка не очолює вільний світ — під загрозою опиняється наш власний успіх як нації», — вважає вона.
- Бріджіт Брінк офіційно стала послом США в Україні у травні 2022 року. До цього вона була послом США у Словаччині, а ще працювала в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США. Офіційно про причини її відставки не повідомляли.
- Брінк неодноразово наголошувала, що служити послом США в Україні в цей критичний момент історії було «честю всього її життя». Вона наголосила, що в перші дні її місією було допомогти Україні залишитись вільною.