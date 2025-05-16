Український футболіст Тимощук отримав підозру — допомагав збирати гроші для військових РФ

Колишньому капітану збірної команди України з футболу оголосили підозру після того, які він допомагав збирати гроші для військових окупаційних підрозділів РФ.

Про це повідомила пресслужба київської прокуратури.

Відомство не називає імені підозрюваного, але з деталей справи зрозуміло, що мова про Анатолія Тимощука.

Екскапітан збірної України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні 2024 року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів і воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тисяч рублів (360 тисяч грн).

Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу 106-му розвідувальному батальйону ЗС РФ, відомому як розвідзагін 106 «Москва», а надалі перейменованому в «Светлояр».

Тимощуку оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України — пособництво державі-агресору. Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.