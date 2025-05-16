Український футболіст Тимощук отримав підозру — допомагав збирати гроші для військових РФ

Колишньому капітану збірної команди України з футболу оголосили підозру після того, які він допомагав збирати гроші для військових окупаційних підрозділів РФ.
Про це повідомила пресслужба київської прокуратури.
Відомство не називає імені підозрюваного, але з деталей справи зрозуміло, що мова про Анатолія Тимощука.
Екскапітан збірної України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні 2024 року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів і воюють на території України.
Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тисяч рублів (360 тисяч грн).
Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу 106-му розвідувальному батальйону ЗС РФ, відомому як розвідзагін 106 «Москва», а надалі перейменованому в «Светлояр».
Тимощуку оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України — пособництво державі-агресору. Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.
- Тимощук народився в Луцьку і є вихованцем місцевої «Волині». Основну частину карʼєри він провів у складі донецького «Шахтаря». Після цього Тимощук провів чотири роки в петербурзькому «Зеніті» та мюнхенській «Баварії».
- Гравця неодноразово критикували за те, що він продовжив роботу в Росії після початку агресії РФ проти України у 2014 році. Після 24 лютого 2022 року Тимощук відмовився коментувати російське вторгнення. І навесні Українська асоціація футболу позбавила Тимощука статусу рекордсмена (він зіграв у складі збірної України 144 матчі), заборонила займатися в Україні будь-якою діяльністю, повʼязаною з футболом. У грудні 2022 року Верховна Рада схвалила санкції проти нього.