Рада схвалила санкції проти спортсменів з рф і білорусі. Під них потрапив ексгравець збірної України Тимощук

Верховна Рада схвалила санкції проти спортсменів у росії, які підтримали агресію проти України. Серед тих, хто потрапив під обмеження, — рекордсмен за кількістю матчів за збірну України з футболу Анатолій Тимощук.

Про це повідомляється на сайті Ради.

«Російські та білоруські спортсмени неодноразово публічно підтримували збройну агресію російської федерації проти України, геноцид українського народу та депортацію українців», — йдеться у проєкті постанови.

До санкційного списку увійшли 56 колишніх і чинних спортсменів. Серед них — ексбоксер і депутат держдуми росії Микола Ввалуєв та олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва.

Тимощук народився в Луцьку і є вихованцем місцевої «Волині». Основну частину карʼєри він провів у складі донецького «Шахтаря». Після цього Тимощук провів чотири роки в петербурзькому «Зеніті» та мюнхенській «Баварії». Є рекордсменом за кількістю матчів у складі збірної України — 144.

Гравця неодноразово критикували за те, що він продовжив роботу в росії після початку агресії рф проти України у 2014 році. Після 24 лютого 2022 року Тимощук відмовився коментувати російське вторгнення. Навесні Українська асоціація футболу позбавила Тимощука статусу рекордсмена.