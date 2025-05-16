Україна втратила зв’язок із літаком F-16 — життю пілота нічого не загрожує. Що трапилося

Український винищувач F-16 відбивав повітряну атаку РФ. Повітряні сили втратили з ним звʼязок 16 травня близько 03:30 ночі.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Попередньо, льотчик знищив три повітряні цілі й працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація — у Повітряних силах не уточнюють, яка саме.

Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Зараз його стан здоровʼя задовільний, життю пілота нічого не загрожує, він у безпечному місті — пошукова група швидко його знайшла та евакуювала.

Щоб обʼєктивно зʼясувати всі обставини інциденту, призначили комісію, яка вже почала роботу.