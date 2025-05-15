Кияни зможуть отримати нові виплати за пошкоджене під час обстрілів житло

Київська міська рада затвердила нові виплати для місцевих жителів, чиє житло постраждало чи було зруйноване через російські атаки.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Окрім 10 тисяч гривень разової допомоги містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

Ідеться про наступну допомогу:

одноразова виплата 40 тисяч гривень для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла;

щомісячна виплата 20 тисяч гривень для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

Щомісячна допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла коштом міського бюджету або отримання державного сертифікату «єВідновлення».

Для отримання коштів звертатись із заявами до Департаменту соціальної та ветеранської політики не потрібно — списки нададуть районні державні адміністрації в місті Києві. Виплати розпочнуть після затвердження відповідного порядку.