«Завдали збитків компанії на 730 млн грн». Екскерівництву «Запоріжжяобленерго» повідомили про підозри

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили колишніх гендиректора і комерційного директора ПАТ «Запоріжжяобленерго», які, за версією правоохоронців, допустили збитки підприємства на 730 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, у 2019 році фігуранти справи підписали договір із промисловим підприємством на постачання електроенергії. За документами завод мав отримувати струм за тарифом другого класу — його застосовують до підприємств без власної підстанції, тому така електроенергія обходиться дорожче через додаткові витрати на високовольтні лінії та кабелі.

Однак розслідування виявило, що насправді завод отримував електроенергію за дешевшим тарифом першого класу, який значно знижує її собівартість. При цьому керівництво енергокомпанії не перевірило, звідки постачали електроенергію, і допустило великі фінансові втрати.

Незалежна експертиза підтвердила, що компанія зазнала збитків на 730 мільйонів гривень. Під час розслідування також зʼясувалося, що колишній директор компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про співробітників — зокрема, робив фото з їхніми персональними даними.

На підставі доказів обом колишнім посадовцям оголосили підозру в службовій недбалості з тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 ККУ). Дії ексгендиректора додатково кваліфікували як порушення недоторканності приватного життя. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.