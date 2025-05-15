Bloomberg: США запропонували відновити роботу Ради Росія — НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала відновити роботу Ради Росія — НАТО, яка фактично перестала функціонувати у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело.
За даними видання, цю ідею нещодавно додали до американського плану мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Цей план передбачає, що Сполучені Штати визнають контроль Росії над Кримом і скасують санкції, запроваджені проти Росії через війну. Водночас Україна отримає гарантії безпеки та можливість розвивати власні Збройні сили.
- Рада Росія — НАТО (англ. NATO-Russia Council, NRC) — це спільний форум для консультацій, співпраці та ухвалення рішень між Північноатлантичним альянсом і Росією. Раду створили 28 травня 2002 року, метою було сприяння діалогу та взаєморозумінню в галузі безпеки.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році НАТО погодилося зберегти канали звʼязки в рамках NRC на рівні послів і вище, щоб «мати змогу обмінюватися думками, насамперед щодо війни в Україні». після того Рада Росія — НАТО засідала 11 разів — питання України було першим у порядку денному. По три засідання відбулося у 2016 та 2017 роках, по два — у 2018 і 2019 роках. Останнє засідання відбулося в січні 2022 року.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Рада фактично припинила свою діяльність. На Мадридському саміті в червні 2022 року союзники погодилися, що НАТО більше не може розглядати Росію як партнера.