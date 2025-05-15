У Новій Зеландії маорійських законодавців покарали «в найсуворіший спосіб» — вони зірвали засідання парламенту танцем «хака»

У Новій Зеландії деяких політиків відсторонили від роботи в парламенті — усе тому, що в листопаді минулого року вони зірвали засідання парламенту ритуальним танцем «хака». Тоді вони так висловлювали свій протест проти суперечливого законопроєкту, який переосмислює угоду між корінним населенням маорі та британською короною.

Про це пише The Guardian.

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Вважають, що тимчасове відсторонення від роботи в парламенті — це найсуворіше покарання, яке коли-небудь застосовували до парламентарів. Очільниця комісії, яка ухвалювала рішення, сказала, що це «найгірший інцидент, який ми коли-небудь бачили». За її словами, подібного вона не бачила за 23 роки роботи.

Співлідери Te Pāti Māori (Партія маорі) Деббі Нгарева-Пекер і Равірі Вайтіті, а також наймолодший член партії Хана-Раухіті Майпі-Кларк виконали традиційний танець корінного народу Нової Зеландії маорі, коли голосували за суперечливий законопроєкт про принципи договору під час його першого читання в листопаді.

Законопроєкт спричинив протест, оскільки пропонує по-новому трактувати фундаментальний Договір Вайтангі 1840 року, який регулює відносини між урядом і маорі. За цією угодою племенам обіцяли широкі права щодо збереження своїх земель і захисту своїх інтересів в обмін на надання влади британцям. Однак законопроєкт пропонує «переписати» договір так, щоб ці права поширювалися на всіх громадян Нової Зеландії.

Багато маорі та їхніх прихильників вважають, що законопроєкт спричиняє конституційне потрясіння й підриває права корінного народу країни, яке становить близько 20% населення.

У квітні вже цього року законопроєкт, зрештою, відхилили в другому читанні. Попри це комітет з привілеїв рекомендував відсторонити трьох паралментарів на три тижні, їхні дії нібито могли залякати інших політиків та є проявом неповаги до парламенту. А наймолодшого Майпі-Кларк відсторонили від роботи на сім днів.

«Ми визнаємо суворість запропонованих покарань… проте ми маємо намір не залишати у членів парламенту жодних сумнівів щодо того, що така поведінка є неприйнятною і до залякування інших членів палати ставляться з найвищою серйозністю», – йдеться у висновку комісії.

Танець «хака» виконувалив парламенті й раніше, але комісія заявила, що «спосіб і час» цього разу завадили іншим членам голосувати за законопроєкт, і це «серйозне питання».

У звіті йдеться про неприйнятність того, щоб Нгарева-Пекер імітувала рукою стрільбу в іншого члена парламенту. Нгарева-Пекер відкинула таке тлумачення, назвавши цю позицію «вірі» – виразом, що корениться в хака та ораторському мистецтві маорі.

Очікується, що тимчасове відсторонення буде затверджено голосуванням під час засідання всіх законодавців у вівторок. Троє депутатів не отримуватимуть зарплати під час відсторонення та не будуть присутніми на щорічних дебатах щодо бюджету наступного тижня.

Яка реакція на рішення комісії? У заяві в соціальних мережах партія Te Pāti Māori, учасників якої відсторонили, засудила такий висновок комісії.

«Коли танґата коли [люди цієї землі] чинять опір, колоніальні держави прагнуть максимального покарання. Це попереджувальний постріл для всіх нас, щоб ми стали в строй», – заявила партія.

Опозиційна Лейбористська партія визнала, що поведінка депутатів показала неповагу до палати представників, але назвала покарання «занадто жорстким» і вважала, що достатньо було б відсторонити їх на один-два дні.

Партія зелених не підтримала призупинення повноважень, назвавши його «повністю непропорційним» порушенню, і висловила занепокоєння, що виборці партії Те Паті Маорі залишаться без представництва під час обговорення бюджету.

У звіті були заяви трьох депутатів, які вважали, що виконання хака було виправданим.

«У просторі обговорення наших прав та інтересів як корінного народу цієї землі, хака була єдиним способом реагувати на сотню тисяч наших людей, яким завдано шкоди», — сказав Нгарева Пекер.