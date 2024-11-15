У Новій Зеландії маорійські законодавці зірвали засідання парламенту ритуальним танцем «хака»

Законодавці з корінного народу Нової Зеландії маорі вчора зірвали засідання парламенту ритуальним танцем «хака». Так вони висловили протест проти суперечливого законопроєкту, який переосмислює угоду між корінним населенням маорі та британською короною.

Про це повідомляє Time.

Коли опозиційну депутатку Хану-Раухіті Майпі-Кларк спитали, чи підтримує її партія законопроєкт, вона порвала копію документа й розпочала традиційний церемоніальний груповий танець маорі. До танцю долучилися колеги з партії Te Pāti Māori та інші депутати.

Через протест голосування в парламенті Нової Зеландії призупинили, а двох законодавців вигнали.

Законопроєкт спричинив протест, оскільки пропонує по-новому трактувати фундаментальний Договір Вайтангі 1840 року, який регулює відносини між урядом і маорі. За цією угодою племенам обіцяли широкі права щодо збереження своїх земель і захисту своїх інтересів в обмін на надання влади британцям. Однак законопроєкт пропонує «переписати» договір так, щоб ці права поширювалися на всіх громадян Нової Зеландії.

Багато маорі та їхні прихильники вважають, що законопроєкт спричиняє конституційне потрясіння й підриває права корінного народу країни, яке становить близько 20% населення.

Утім насправді законопроєкт навряд чи пройде друге читання, оскільки не всі члени коаліції підтримують його.