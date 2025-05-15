За ніч Росія запустила по Україні 110 дронів. Де працювала ППО

У ніч на 15 травня Сили ППО збили в небі над Україною 62 російських дрони. Ще 29 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росія запустила по Україні 110 безпілотників — ударних Shahed та імітаторів різних типів із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово (РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО спрацювала на сході, півночі, заході та в центрі країни.
Через ворожу атаку постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.