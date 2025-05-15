За ніч Росія запустила по Україні 110 дронів. Де працювала ППО

У ніч на 15 травня Сили ППО збили в небі над Україною 62 російських дрони. Ще 29 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 110 безпілотників — ударних Shahed та імітаторів різних типів із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово (РФ).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО спрацювала на сході, півночі, заході та в центрі країни.

Через ворожу атаку постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.