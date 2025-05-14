Найбільша спецоперація з ліквідації наркобізнесу в Україні. Поліція розкрила деталі

Поліцейські розкрили нові деталі з викриття міжрегіональної банди, яка виготовляла і збувала наркотики по всій Україні. Загалом вилучили наркотиків на понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомила Нацполіція України.

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Правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію на території 15 областей України. У її межах ліквідували 19 нарколабораторій та 17 складів й оголосили підозри всім членам угруповання — це 67 людей.

У керуванні наркобізнесом підозрюють 32-річного чоловіка — уродженця Донеччини, який зараз живе в Київській області та раніше був судимий за торгівлю наркотиками.

За даними слідства, банда мало розвинену ієрархію з чітким розподілом ролей. Одні спільники координували безперебійне постачання прекурсорів для виготовлення наркотиків з країн Європейського Союзу та Азії до України. Такий транснаціональний транзитний канал, який серед своїх називали «Дорогою», налагодив сам лідер угруповання, кажуть у поліції.

Інші підозрювані утримували склади, де фасували та зберігали наркотики й лабораторне обладнання. Далі «продукцію» передавали іншим членам банди — використовували логістичні компанії або розкладали закладки, стверджує Нацполіція. Окремі люди синтезували наркотики в спеціальних лабораторіях.

Пресслужба Нацполіції Пресслужба Нацполіції Пресслужба Нацполіції

Поліція каже, що наркотики передавали в усі регіони України. Для цього залучили дистрибʼюторів, які маскували наркотики у відправленнях та під вигаданими анкетними даними направляли «клієнтам» або ж створювали «мастерклади». Для цього наркотики маскували під інші товари. За даними слідства, на них наносили маркування і фірмові штампи інтимних магазинів. Крім того, підозрювані створили телеграм-канали й інші вебресурси, на яких рекламували та продавали наркотики.

Щомісяця учасники банди виготовляли понад 700 кг наркотиків — це понад 300 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. За «товар» розраховувалися криптовалютою, щоб зберегти анонімність.

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Правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію на території 14 областей та столиці. Усього провели 232 обшуки — вилучили 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетаміну, 250 кг прекурсору фенілнітропропен (200 кг амфетаміну), понад 17 тонн прекурсорів, із яких можна було би виготовити приблизно 3,5 тонни готової «продукції», лабораторне обладнання, банківські картки, чорнові записи. А ще — 26 автомобілів і понад 5 мільйонів готівки в гривневому еквіваленті.

Загальний обсяг наркотиків, вилучених під час слідчих дій, еквівалентний 17 мільйонам доз. Збут такої партії коштує майже 2 мільярди гривень.

Затриманим повідомили про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів);

ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель);

ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів;

ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.