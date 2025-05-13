Поліція викрила банду, яка постачала наркотики по всій Україні. Щомісяця вони отримували по 300 мільйонів гривень

Національна поліція викрила угруповання, яке виготовляло та постачало наркотики в усі регіони України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, підозрювані створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон. Щомісячно вони виготовляли понад 700 кг наркотиків — це понад 300 мільйонів гривень за цінами чорного ринку.

Слідчі ліквідували 17 нарколабораторій та 15 складів із наркотиками. Загалом вилучили 18 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну й 12 тонн прекурсорів.

У межах спецоперації затримали 66 людей у 14 областях та у місті Києві. Слідчі дії тривають.