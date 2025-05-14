КМІС: Зеленському довіряє понад 70% опитаних українців. Як показник змінився з березня

Станом на першу половину травня 2025 року президенту України Володимиру Зеленському довіряють 74% опитаних українців, не довіряють — 22%. Довіра до глави держави зросла на 5%, як порівняти з березнем цього року, а частка недовіри знизилася на 6%.

Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Незалежно від регіону більшість українців підтримують президента. Найменше йому довіряють на сході (60% опитаних українців), але й там позитивна оцінка переважає. У решті регіонів цей показник становить 75—77%. Недовіру на сході висловили 33% опитаних, тоді як в інших частинах країни — 20—22%.

Що думають українці про вибори в Україні. Більшість опитаних громадян — 71% — не підтримує вибори після перемир’я з гарантіями безпеки. На їхню думку, вибори треба проводити після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

Водночас 25% українців вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз. Якщо порівнювати показники з результатами березневих опитувань, то кількість людей з такою думкою зросла на 6% — з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.



У КМІС кажуть, що підтримка проведення виборів пов’язана з питанням довіри до президента. Так, більшість — 57% — з тих українців, які не довіряють Володимиру Зеленському, підтримують проведення виборів. На противагу цьому, 38% громадян, які кажуть про недовіру до президента, проти виборів навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки.

Серед людей, які довіряють Зеленському, більшість — 82% — проти виборів. Протилежну ідею підтримують 15%. У всіх регіонах України більшість людей не підтримують проведення виборів. Найбільше таких — на заході. Найменше — на сході, але навіть там більшість усе одно проти виборів.