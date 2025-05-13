США і Саудівська Аравія підписали угоди на $600 мільярдів. Ось про що домовилися

США і Саудівська Аравія підписали пакет угод, за якими Ер-Ріяд інвестує в американські компанії та економіку $600 мільярдів.
Про це оголосив Білий дім під час візиту президента Дональда Трампа до Саудівської Аравії.
Сторони, зокрема, підписали «найбільшу в історії» угоду про продаж оборонної продукції на $142 мільярди. У межах цієї угоди Саудівська Аравія отримає «найсучасніше бойове обладнання та послуги від понад 10 оборонних фірм США». Ідеться про системи протиповітряної та протиракетної оборони та технології в галузях військово-повітряного сектора і космосу.
За домовленостями, саудівська компанія DataVolt інвестує приблизно $20 мільярдів у будівництво дата-центрів та енергетичної інфраструктури на території США. А такі компанії, як Google, Oracle, Salesforce і Uber, інвестують $80 мільярдів у розвиток технологій обох країн.
Американська GE Vernova поставить газові турбіни та інші «енергетичні рішення» на $14,2 мільярда. Домовленості також передбачають поставку літаків Boeing для саудівської авіакомпанії AviLease на $4,8 мільярда.
- 13 травня Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії — це перший офіційний візит за його другого президентського терміну. Він також відвідає Катар та Обʼєднані Арабські Емірати.