Зеленський готовий зустрітися з Путіним будь-де в Туреччині 15 травня

Президент Володимир Зеленський 15 травня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Потім він готовий полетіти до Стамбулу, якщо там буде Путін.

Про це він сказав 13 травня на пресконференції для медіа.

За словами Зеленського, він домовився зустрітися з Ердоганом в Анкарі.

«Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині. Щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки у Стамбул, я одразу хочу сказати: якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул», — додав президент.

Він наголосив, що зробить все, щоб ця зустріч відбулася, «якщо Путін готовий не тільки в медіа, а й реальному житті зустрічатися».

«І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню, бо тільки він це вирішує», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що запрошував на зустріч також президента США Дональда Трампа. Наразі відповіді від нього нема.