Зеленський готовий зустрітися з Путіним будь-де в Туреччині 15 травня

Президент Володимир Зеленський 15 травня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Потім він готовий полетіти до Стамбулу, якщо там буде Путін.
Про це він сказав 13 травня на пресконференції для медіа.
За словами Зеленського, він домовився зустрітися з Ердоганом в Анкарі.
«Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині. Щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки у Стамбул, я одразу хочу сказати: якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул», — додав президент.
Він наголосив, що зробить все, щоб ця зустріч відбулася, «якщо Путін готовий не тільки в медіа, а й реальному житті зустрічатися».
«І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню, бо тільки він це вирішує», — зазначив Зеленський.
Президент додав, що запрошував на зустріч також президента США Дональда Трампа. Наразі відповіді від нього нема.
- Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.
- У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.
- Старший радник Білого дому і спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писав, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа та спецпредставника з питань України Кіта Келлога.