«Укроборонпром» запускає програму з працевлаштування для повернення українців з-за кордону

Компанія «Укроборонпром» розпочала в Польщі програму «Повернення українців». Її мета — надати можливість українцям повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємствах концерну.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

«Ми провели велику підготовчу роботу в Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо звʼязок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та посольством України у Польщі», — зазначив директор Департаменту з управління персоналом «Укроборонпрому» Андрій Верещака.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві «Укроборонпрому» в Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн.