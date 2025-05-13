Reuters: Пентагон припинив надання медичної допомоги трансгендерним військовим

Пентагон припиняє надавати гендерно-афірмативну медичну допомогу трансгендерним військовослужбовцям, оскільки реалізує план президента Дональда Трампа щодо їхнього виключення зі Збройних сил США.

Про це йдеться у службовій записці, яку отримало агентство Reuters.

Укази Міністерства оборони забороняють будь-яке нове гормональне лікування, а також хірургічні втручання для трансгендерних військових.

«Я доручаю вам вжити необхідних заходів для негайної реалізації цих вказівок», — написав у документі Стівен Феррара, виконувач обовʼязків заступника міністра оборони з питань охорони здоровʼя.

6 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа реалізувати заборону на службу трансгендерів у війську. Це рішення дозволяє Збройним силам звільняти тисячі чинних трансгендерних військових і відмовляти таким новобранцям, поки тривають судові процеси.

Незабаром після цього Reuters повідомило про меморандум, у якому міністр оборони США Піт Гегсет дав вказівку почати звільнення трансгендерних військових, які не вирішать піти добровільно до 6 червня. А 9 травня про початок звільнень офіційно повідомив і Пентагон.

За офіційними даними, у США налічується 4 240 трансгендерних військовослужбовців у регулярних військах та Національній гвардії. Однак правозахисники називають вищі цифри. Загалом у військах служать близько 2,1 мільйона людей.