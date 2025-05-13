Готував GPS-маячок для удару по лініях електропередачі — експрацівника Рівненської АЕС підозрюють у роботі на Росію

Служба безпеки затримала колишнього працівника Рівненської АЕС за підозрою у роботі на воєнну розвідку РФ (ГРУ). За даними слідства, чоловік готував атаку російських дронів по високовольтних лініях, що живлять Київ та область.

Про це повідомляє СБУ.

Щоб скоригувати удар, підозрюваний намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ліній електропередачі (ЛЕП), кажуть правоохоронці. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «шахеди».

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Відомо, що чоловік звільнився з АЕС ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки РФ з Підмосковʼя і запропонував співпрацю в обмін на гроші. За матеріалами справи, фігурант погодився й отримав від спецслужби ворога інструкції.

Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, підозрюваний попередньо розвідав місцеперебування підрозділів Сил оборони, які охороняють АЕС, додають правоохоронці. Після цього він пробирався до обʼєкта через відкриту місцевість, а добравшись, намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

У чоловіка вилучили мобільний телефон, який він використовував для контактів з росіянами. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Експрацівник АЕС перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.