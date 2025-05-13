Генштаб: Упродовж доби Сили оборони України знищили 62 артсистеми РФ і ліквідували 1 070 її військових

Упродовж минулої доби, 12 травня, Росія втратила ще 1 070 військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

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Сили оборони України знищили два російські танки, 14 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 100 дронів оперативно-тактичного рівня та ще 138 одиниць автомобільної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 968 тисяч військових убитими та пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.