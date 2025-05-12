У Лондоні засудили шістьох громадян Болгарії за шпигунство на користь Росії

Суд у Лондоні оголосив тюремні вироки шістьом болгарам, які шпигували на користь Росії у Великій Британії.

Про це пишуть The Guardian і BBC.

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Найсуворіший вирок винесли лідеру угруповання Орліну Русеву — він проведе за ґратами 10 років і 8 місяців.

Решту обвинувачених також відправили до вʼязниці. Як пояснив суддя Гілліард, кожного з обвинувачених позбавили волі на різні терміни з огляду на різний ступень тяжкості злочинів, які вони скоїли.

Так Бізер Джамбазов отримав 10 років і 2 місяці вʼязниці, а Катрін Іванова — 9 років і 8 місяців. Тим часом Ваня Габерова — 6 років, 8 місяців і 3 тижні, Тихомир Іванчев — 8 років, а Іван Стоянов — 5 років і 3 тижні.

Верхній ряд, зліва направо: Орлін Русев, Катрін Іванова, Іван Стоянов. Нижній ряд, зліва направо: Бізер Джамбазов, Ваня Габерова, Тихомир Іванчев.

Кожен із шістьох засуджених має провести в увʼязненні щонайменше половину призначеного строку. Після цього вони отримають шанс вийти на свободу умовно-достроково.

Головні цілі шпигунів — це журналісти-розслідувачі Роман Доброхотов і Христо Грозев, які допомагали викрити участь російської влади в організації отруєнь нервово-паралітичною речовиною спочатку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, а потім — опозиціонера Олексія Навального.

За версією обвинувачення шпигуни виконали шість шпигунських операцій на користь Росії на території Великої Британії та інших країн Європи від серпня 2020 року до лютого 2023-го. Серед іншого, вони стежили за Доброхотовим і Грозевим, а ще — за військовою базою в Німеччині, де навчалися українські військові. Вони збирали їхні номери телефонів.

У тексті вироку суддя наголосив: фізично внаслідок дій підсудних ніхто не постраждав, хоча в листуванні обговорювали варіанти викрадення і вбивства обох журналістів.

Стеження організував колишній операційний директор платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек — його вважають керівником шпигунської групи. У 2021—2022 роках найняті ним люди шпигували за розслідувачами, організували пограбування квартири Грозева й обговорювали можливість викрадення або вбивство журналістів.