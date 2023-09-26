Der Spiegel: Британія підозрює, що один із головних шахраїв Німеччини Ян Марсалек шпигував на користь росії

Британські правоохоронці запідозрили колишнього операційного директора німецької платіжної системи Wirecard Яна Марсалека у шпигунстві на користь росії.

Про це пише Der Spiegel.

За версією слідства, Марсалек у період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року брав участь «у змові з метою збору інформації, яка прямо чи опосередковано корисна противнику і тим самим завдає шкоди інтересам та безпеці» Великої Британії.

У рамках цієї справи в Лондоні за підозрою у шпигунстві затримали пʼятьох громадян Болгарії. Імовірні шпигуни — 45-річний Орлін Русєв, 41-річний Бізер Джамбазов, 31-річна Катрін Іванова, 31-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. Безпосереднім керівником групи вважають Русаєва. Через нього слідчі вийшли на Марсалека, який міг відігравати ключову роль у змові. Чи висунули йому офіційні звинувачення, поки невідомо.

Щодо затриманих, то Sunday Times та Mirror писали, що вони працювали під прикриттям журналістів. У ході обшуку у них знайшли підроблені документи, прескарти та одяг з написами телеканалів Discovery та National Geographic. У одного з затриманих також знайшли обладнання для стеження.

Попередньо, група працювала у кількох країнах і відстежувала ворогів російського режиму. Яку роль у цьому міг відігравати Марсалек, поки неясно.