Google оновила свій логотип «G» вперше за 10 років

Компанія Google уперше з 2015 року оновила свій впізнаваний кольоровий логотип «G». Тепер червоний, жовтий, зелений і синій кольори поєднали плавним градієнтом.

Про це пише The Verge.

Зліва — старий логотип Google. А справа — новий.

Востаннє логотип Google масштабно змінювали у вересні 2015 року. Тоді компанія змінили шрифт на беззарубковий (sans-serif) і показала нову версію літери «G» з усіма фірмовими кольорами бренду.

Хоча нинішня зміна й не така помітна, новий логотип із градієнтом узгоджується з візуальним стилем логотипа Gemini — нової лінійки продуктів компанії.

Поки що оновлений логотип з’явився лише на пристроях iOS і Pixel. На вебверсії Google та на інших пристроях з Android літера «G» досі має чіткі межі між кольорами.