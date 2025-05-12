У березні українці отримали рекордну суму кешбеку від держави

За березень українцям виплатили 443 мільйони у рамках програми «Національний кешбек» — їх отримали 3,4 мільйона українців за купівлю товарів українського виробництва. Це найбільша сума виплат відтоді, як програму запустили у вересні минулого року.

Про це повідомляє «Дія».

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Усього за час, коли діє «Національний кешбек», держава вже повернула людям майже 2 мільярди гривень. Отриманий кешбек можна витрачати на сплату комунальних послуг, купівлю книжок, ліків, благодійність чи донат на ЗСУ. Кошти доступні до кінця 2025 року.

Що треба, щоб отримувати кешбек від держави

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, банк «Глобус», UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, банк «Кредит Дніпро», ПРАВЕКС БАНК, «Кліринговий Дім», Радабанк, «Райф», «Креді Агріколь», ОТР Bank.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції із цих карток в магазинах — учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

У «Дії» в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у сумі 10% від вартості нараховують за купівлю товарів українських виробників, що беруть участь у програмі. Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць.