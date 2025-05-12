Від допомоги до інтеграції оборонної промисловості України та ЄС. Єврокомісар озвучив пріоритети

За три роки повномасштабної війни Європейський Союз та його держави-члени виділили €140 мільярдів допомоги Україні, з яких €50 мільярдів — військова підтримка. Це інвестиція у безпеку всієї Європи.

Про це заявив європейський комісар оборони та космосу Андрюс Кубілюс на Форумі оборонної промисловості ЄС—Україна, який проходить сьогодні, 12 травня, у Брюсселі.

Підтримка України є головним пріоритетом «Білої книги з питань оборони Європи» і включає передачу боєприпасів, систем ППО, обладнання, а також навчання та доступ до європейських космічних технологій.

За словами Кубілюса, зараз важливо перейти від логіки допомоги до логіки інтеграції оборонних галузей України та ЄС. Цю думку озвучувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Україна може скористатися виробничими можливостями ЄС, фінансовими ресурсами та передовими технологіями – від бронетехніки до винищувачів і систем ППО. Але й Україна може багато чого дати ЄС. Її промисловість швидка, сучасна, здатна створювати унікальні продукти – і часто вдвічі дешевше, ніж у Європі. Наприклад, торік українська оборонна промисловість збільшила виробничі потужності з €1 до €35 мільярдів — у 35 разів!» — наголосив він.

І додав, що Україна стала світовим лідером у виробництві дронів та штучного інтелекту, використовуючи їх у реальних боях, що слугує цінним досвідом для Європи.

Як зазначив єврокомісар, українські дрони можуть вражати понад 80% цілей на передовій і перекривають рух навіть для сучасних танків. Він назвав це майбутнім воєн.

Європейські держави вже не тільки передають Україні зброю, а й купують у неї — в Україні, з Україною і для України. Данія, Швеція, Ісландія інвестують у виробництво зброї в Україні.

«Ми повинні не лише купувати зброю, але й переймати знання та технології виробництва», — підкреслив Андрюс Кубілюс.

Він резюмував: щоб зупинити Путіна, ЄС і Україна повинні разом виробляти більше, впроваджувати інновації частіше і досягнути миру через силу завдяки потужностям виробництва та інтелекту.