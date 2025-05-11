Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм

Сполучені Штати Америки й Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Швейцарії.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про «суттєвий прогрес» у переговорах американців з китайцями стосовно деескалації торгової війни, однак зазначив, що подробиці угоди оголосять уже завтра, 12 травня.

Торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трильйона.

«Дуже добра зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повного перезавантаження досягнули в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо, щоб відкриття Китаю для американського бізнесу було на благо як Китаю, так і США», — так коментував переговори президент США Дональд Трамп.

Мита Трампа

На початку квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245%.

Міністерство фінансів КНР заявило 11 квітня, що підвищить тарифи на всі американські товари з 84 до 125%.

Наприкінці квітня The Wall Street Journal писала, що у Вашингтоні розглядають зниження мит на товари з Китаю до 50—65%, щоб зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Трампом мит. Однак це передбачало багаторівневий підхід.