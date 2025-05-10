WSJ: Трамп розчарований, що не зміг вирішити світові кризи так швидко, як планував

Президент США Дональд Трамп розчарований, що не зміг вирішити світові кризи так швидко, як планував.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Минулого тижня президент США виступав перед донорами. Процес припинення війни Росії в Україні Трамп описав як «зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами». Переговори з лідером РФ Володимиром Путіним Трамп вважає важкими, бо той «хоче всього». Також Трампу важко знайти рішення в конфлікті Ізраїлю і Палестини, бо сторони «воювали тисячу років».

Якнайшвидше закінчити війни в Україні та в секторі Гази — одна з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він неодноразово казав, що жоден конфлікт не почався б, якби він був президентом США. А війну в Україні обіцяв завершити «за один день», що згодом спростував і назвав «перебільшенням».

Проте зараз президентство Трампа перетнуло позначку в 100 днів, а війни не наблизились до завершення. Не допомагає і торговельна війна з союзниками та переговори про ядерну угоду з Іраном, які зайшли у глухий кут.

В останні тижні Трамп приватно скаржився своїм радникам, що Путін не хоче припинення війни і що обидві сторони нібито відмовляються йти на компроміс. Трамп також запитав радників, чи вважають вони, що Путін змінився з часу першого президентства Трампа. Президент США дивувався деяким військовим крокам Росії, включаючи бомбардування районів, де перебувають діти.

Трамп може вважати свою роботу в Україні виконаною, якщо змусить Москву і Київ почати прямі переговори, кажуть джерела WSJ. Далі розвиток подій залежатиме від України та Росії — і США зосередяться на інших пріоритетах.

Перемовини про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Президент США Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною. Проте так цього і не зробив. Але останній тиждень риторика США щодо Росії почала посилюватись.

Так, Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну:

«Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має, — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

The Economist вважає, що публікація Трампа з критикою Путіна, яка з’явилася після зустрічі у Ватикані, свідчить про те, що він зрозумів послання Зеленського. Під час розмови Зеленський попросив Трампа не виходити з переговорів про завершення російсько-української війни.

Також у розмові президент України наполягав, що без тиску з боку США Путін не змінить своєї позиції. Трамп у відповідь припустив, що може переглянути своє ставлення до Путіна. Зеленський закликав повернутися до ідеї безумовного припинення вогню як основи для перемовин — Україна її підтримує, Росія ще раніше відмовилася. Трамп начебто погодився, проте офіційних підтверджень немає.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні Росія вимагає «надто багато».