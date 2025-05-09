Опозиція Угорщини опублікувала аудіозапис, на якому міністр оборони каже про «підготовку країни до війни»

Лідер опозиційної партії «Тиса», депутат Європейського парламенту Петер Мадяр опублікував аудіозапис, на якому, імовірно, міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький говорить про розрив з минулою політикою миру. Це суперечить офіційній позиції уряду Угорщини про те, що країна залишається осторонь будь-якої війни — саме на цьому премʼєр Віктор Орбан побудував свою владу.

Про це пише угорське видання Telex.

На записі, датованому квітнем 2023 року, Салаї-Бобровніцкі говорить про рішення створити «сильну, боєздатну угорську армію», що означає відмову від «менталітету миру». Так звана політика омолодження, яку проводили під гаслом оновлення командного складу армії, насправді є не що інше, як бажання поставити більш лояльних режиму Орбана військових.

Мадяр заявляє, що так уряд Орбана бреше і хоче втягнути Угорщину у війну.

«Поки уряд Орбана роками говорить про захист угорців, саме цей уряд готовий заради грошей і влади пожертвувати безпекою власних громадян. Це не політична помилка. Це — злочин. Такий злочин, якому немає і не буде прощення», — заявив Мадяр.

У відповідь на публікацію Салай-Бобровницький не став заперечувати автентичність запису і заявив: «Я створюю армію, здатну і готову захистити країну зі зброєю в руках... Мир вимагає сили».

Керівник канцелярії Орбана Ґерґелі Гуляш також прокоментував ситуацію, назвавши запис «таким, що “не виходить за межі звичайного”». Він наголосив, що в умовах безпосередньої загрози війни слова міністра оборони «очевидні та правильні». Водночас Гуляш не уточнив, від чийого нападу збирається захищатися Угорщина.