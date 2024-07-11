Угорський опозиціонер Петер Мадяр приїхав до Києва

Угорський опозиційний політик Петер Мадяр приїхав до Києва. Він вже відвідав Стіну памʼяті полеглих біля Михайлівського собору.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Угорський опозиціонер Петер Мадяр біля Стіни памʼяті полеглих у Києві. Peter Magyar / Facebook

Мадяр, який вважається головним конкурентом премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, засудив атаку Росії на лікарню «Охматдит» та розкритикував угорського премʼєра за його поїздку в Москву. Учора Мадяр повідомляв, що везе гуманітарну допомогу для постраждалих дітей «Охматдиту».

Сам Орбан зреагував на удар Росії по «Охматдиту» лише через добу після обстрілу — і після посту Петера Мадяра. Орбан прямо не засудив Росію і не висловив співчуття жертвам, натомість вкотре закликав світових лідерів «відмовитися від політики війни» і спонукати Росію та Україну до припинення вогню і мирних переговорів.

Оновлено о 15:27: Петер Мадяр відвідав зруйнований росіянами «Охматдит» та передав лікарні гуманітарну допомогу. Він зустрівся з директором лікарні Володимиром Жовніром і поговорив з ним про російську атаку і її наслідки, після чого сказав, що угорський народ розуміє і знає, що Україна має право захищати свою територію.

«Звичайно, ви можете літати від диктатора до диктатора на розкішних літаках і вести переговори, про зміст яких насправді ніхто не знає, або ви можете зробити конкретні кроки», — заявив Мадяр. Так він дорікнув премʼєру Угорщини Віктору Орбану, якого критикують за зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном