Трамп погрожує виробнику Barbie митами у 100% — ті не готові переносити виробництво до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що збереже високі мита на товари виробника іграшок Mattel, попри те, що компанія переносить своє виробництво з Китаю.

Про це пишуть NBC News і Independent.

Генеральний директор Mattel Інон Крайц цього тижня заявив, що компанія прагне перенести більше виробництва з Китаю, але не бачить можливості перемістити його до США.

Він сказав, що навіть з урахуванням мит витрати у США занадто високі, щоб виробляти доступні іграшки навіть для американського споживача.

«Нічого, хай іде. Ми введемо 100-відсоткове мито на його іграшки, і він не продасть жодної іграшки у США, а це їхній найбільший ринок. Я чув це, тобто бачив, як цей хлопець говорить про те, як він мені протидіятиме. Я сказав: “Ну, я б не хотів мати такого керівника надовго”», — сказав Трамп.

Приблизно 20% імпорту іграшок Mattel до США надходить з Китаю. Крайц сказав, що компанія сподівається знизити цей показник до 15% наступного року та до 10% або менше у 2027 році. Цього року Mattel переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до інших місць, таких як Індія.

Мита Трампа

Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести для Китаю мита у 245%.

З 3 квітня імпорт автомобілів до США обкладається митом 25% на додаток до попереднього збору 2,5%. З травня 150 категорій автозапчастин теж мали обкладатися додатковим митом.

Уже 22 квітня США встановили нові мита на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії — для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3 521%, для виробників з Малайзії — 34,4%, з Вʼєтнаму — 395,9%, з Таїланду — 375,2%.